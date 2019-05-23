Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, который 23 мая опубликован в Урядовому кур’єрі.

23 мая. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила, что 24 мая в Украине начнется избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду.

Это произойдет на следующий день после публикации соответствующего Указа президента Украины Владимира Зеленского.

Она также отметила, что обжалование указа о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

Татьяна Слипачук отметила, что ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Верховную Раду по действующей системе госзакупок. Существующие нормы не позволяют осуществить все закупки за два месяца кампании.

22 мая глава государства внес в парламент законопроект по изменению избирательной системы для выборов народных депутатов (№10319), но его не включили в повестку дня на внеочередном заседании Рады в этот же день.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019.

Напомним, мы писали про первые назначения Зеленского на посту президента Украины.