Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.
Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, который 23 мая опубликован в Урядовому кур’єрі.
23 мая. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила, что 24 мая в Украине начнется избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду.
Это произойдет на следующий день после публикации соответствующего Указа президента Украины Владимира Зеленского.
Она также отметила, что обжалование указа о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.
Татьяна Слипачук отметила, что ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Верховную Раду по действующей системе госзакупок. Существующие нормы не позволяют осуществить все закупки за два месяца кампании.
22 мая глава государства внес в парламент законопроект по изменению избирательной системы для выборов народных депутатов (№10319), но его не включили в повестку дня на внеочередном заседании Рады в этот же день.
Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019.
Напомним, мы писали про первые назначения Зеленского на посту президента Украины.