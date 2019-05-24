Партия Блок Петра Порошенко Солидарность сменила название на Европейская Солидарность.

Решение о переименовании партии в Европейскую Солидарность принял съезд партии 24 мая. Делегаты съезда поддержали предложение общественных активистов.

Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой представят лидеров общественных организаций, волонтеров, добровольцев и молодых профессионалов

– Мы любим состояния борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы. Несмотря на нашу позицию, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство, наша политическая сила приняла решение участвовать в выборах в ВР, – заявил Порошенко.

Читайте: Роспуск парламента после выборов является незаконным – Порошенко

Напомним, согласно данным опроса, проведенного 9-14 апреля, на выборах в украинский парламент лидируют шесть политических сил.

Источник: БПП