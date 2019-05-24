PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Партия Порошенко сменила название

Партия Блок Петра Порошенко Солидарность сменила название на Европейская Солидарность.

Партия Порошенко сменила название

Решение о переименовании партии в Европейскую Солидарность принял съезд партии 24 мая. Делегаты съезда поддержали предложение общественных активистов.

Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой представят лидеров общественных организаций, волонтеров, добровольцев и молодых профессионалов

– Мы любим состояния борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы. Несмотря на нашу позицию, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство, наша политическая сила приняла решение участвовать в выборах в ВР, – заявил Порошенко.

Читайте: Роспуск парламента после выборов является незаконным – Порошенко

Напомним, согласно данным опроса, проведенного 9-14 апреля, на выборах в украинский парламент лидируют шесть политических сил.

Источник: БПП

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Референдум о мирных соглашениях с РФ: Порошенко дал совет Зеленскому
САП открыла уголовное дело против Порошенко
ГБР открыло дело против Порошенко по заявлению Портнова
Курьезы и знаки судьбы на инаугурации президента Украины
Разрушенный памятник и закрытая дверь: приметы на инаугурацию президента
Порошенко обратился к Зеленскому в накануне инаугурации
Порошенко: Депортация крымскотатарского народа – наша общая боль
Экс-депутат Госдумы и сестра Сенцова получили украинское гражданство
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка