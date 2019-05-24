Партія Блок Петра Порошенка Солідарність змінила назву на Європейська Солідарність.

Рішення про перейменування партії на Європейську Солідарність ухвалив з’їзд партії 24 травня. Делегати з’їзду підтримали пропозицію громадських активістів.

Порошенко також повідомив, що 31 травня відбудеться з’їзд оновленої партії, в якій представлять лідерів громадських організацій, волонтерів, добровольців та молодих професіоналів.

– Ми любимо стан боротьби, але ми мріємо про стан перемоги. Незважаючи на нашу позицію, що на порушеннях Конституції не можна будувати державу, наша політична сила ухвалила рішення брати участь у виборах до ВР, – заявив Порошенко.

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Нагадаємо, згідно з даними опитування, проведеного 9-14 квітня, на виборах в український парламент лідирують шість політичних сил.

Джерело: БПП