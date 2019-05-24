21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы Верховной Рады Украины. Факты ICTV разобрались, как проголосовать не по месту прописки, и что для этого нужно.

В Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 2019, которые состоятся 21 июля.

Изменить место голосования необходимо не позднее, чем до 15 июля.

В Украине процесс голосования затруднен оккупацией Крыма и Донбасса. Также есть люди, которые покинули эти территории и живут далеко от дома.

Не стоит забывать о тех, кто переехал в областные центры или столицы. Часто они снимают жилье и работают в других городах, поэтому не имеют возможности приехать проголосовать туда, где прописаны.

Стоит сказать, что процедуру голосования для внутренне перемещенных лиц и жителей оккупированных территорий значительно упростили.

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Как голосовать ВПЛ и жителям Донбасса

Отправиться в ближайшее Государственный реестр избирателей (список можно найти тут На месте написать заявление о просьбе временно изменить место голосования.

Для похода в Государственный реестр избирателей необходимо взять только паспорт и ксерокопию .Эта норма предусмотрена законом Украины Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Процедура временной смены места голосования проходит по идентичной процедуре, как и в ситуации с переселенцами.

При изменении места голосования вы напишете заявление и вам выдадут справку для голосования. Данные и свое имя в новом списке избирателей можно проверить в Личном кабинете избирателя.