Угроза со стороны России, вероятно, сохранится и после завершения пребывания у власти Владимира Путина, заявили в разведке Швеции.

Российский режим, скорее всего, будет оставаться угрозой для своих соседей в течение долгого времени после того, как завершится пребывание у власти президента Владимира Путина.

Об этом заявил руководитель шведской военной разведки Томас Нильссон, пишет Bloomberg.

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Угроза со стороны России — долгосрочная

— Мы не рассматриваем этот кризис как временный. Россия выбрала свой путь, и дороги назад нет. Мы находимся в состоянии стратегического противостояния, которое является глубоким, структурным и длительным — нельзя просто сделать вид, что этого не существует, — заявил Нильссон.

Эти заявления свидетельствуют о том, что новый член НАТО придерживается особенно пессимистичного взгляда на будущие отношения с РФ спустя два года после вступления в блок.

В мае Швеция принимала министров иностранных дел НАТО, призывая к большей поддержке Украины и введению дополнительных санкций, чтобы лишить Москву доходов от энергоресурсов.

По словам Нильссона, российская экономика продолжает испытывать трудности. Чиновники манипулируют статистикой, чтобы скрыть негативные последствия четырех лет войны для экономического роста и инфляции.

На этой неделе украинские беспилотники нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к дефициту топлива и многокилометровым очередям на автозаправочных станциях.

Продвижение российских войск на поле боя также остановилось.

Несмотря на это, по словам Нильссона, Швеция не видит в ближайшей перспективе никаких признаков, которые свидетельствовали бы об угрозе стабильности режима.

— Политическая оппозиция фактически ликвидирована — через изгнание, заключение или, в худших случаях, убийства. Нет никого, кто был бы способен направить общественное недовольство в русло политической альтернативы, — пояснил он.

Опросы также свидетельствуют, что среди части российского населения существует искренняя поддержка — не обязательно самой войны, а стремления России быть “великой державой”, отметил руководитель разведки.

— Мы не ожидаем никаких кардинальных изменений, — добавил он.

Недавно национальные вещатели стран Северной Европы сообщали о спутниковых снимках, которые свидетельствуют, что Москва наращивает военное присутствие вблизи восточной границы НАТО.

Российские власти заявили, что эта инфраструктура носит “оборонительный характер”, сообщил шведский телеканал SVT.

Нильссон заявил, что Россия планирует создать более крупные военные группировки “от севера Финляндии на юг”, однако добавил, что “пока это преимущественно лишь планы”, поскольку Москва по-прежнему отдает приоритет войне в Украине.

— По нашей оценке, как только Россия восстановит необходимые ресурсы и возможности, она попытается реализовать эти планы, — сказал он.

Путин руководит Россией более 26 лет, его нынешний президентский срок заканчивается в 2030 году. Он имеет право баллотироваться еще на один шестилетний срок, который завершится, когда Путину будет 83 года.

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