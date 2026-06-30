Зеленский объявил об увеличении финансирования боевых батальонов ВСУ
- Владимир Зеленский заявил о расширении программы прямого финансирования воинских подразделений.
- Со следующего месяца будет увеличено финансирование каждого батальона, участвующего в боевых действиях.
- Отдельные средства будут выделены для артиллерийских подразделений и частей корпусного уровня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о расширении программы прямого финансирования воинских подразделений, которая уже помогла боевым бригадам быстрее получать необходимые ресурсы, в частности для закупки дронов.
Об этом глава государства сообщил после доклада заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о результатах общения с командирами боевых бригад.
Результаты программы прямого финансирования бригад
По словам Зеленского, программа прямого финансирования показала свою эффективность, поэтому её планируют расширить.
– Хорошо работает программа прямого финансирования подразделений: будем эту программу расширять, – подчеркнул глава государства.
Он отметил, что уже со следующего месяца увеличится объём финансирования для каждого батальона, выполняющего боевые задачи. Также дополнительные ресурсы получат артиллерийские подразделения, действующие в зоне боевых действий, а также части корпусного уровня.
Соответствующее решение уже принято на штабе верховного главнокомандующего, а в июле украинские подразделения должны получить дополнительное финансирование.
Отдельно президент отметил эффективность программы гарантированного ежемесячного распределения личного состава для боевых бригад. Она, по его словам, действует с декабря 2025 года и позволила усилить подразделения.
Это дает командирам больше возможностей для планирования и самостоятельной организации подготовки военнослужащих, подчеркнул президент.
Также во время доклада Палисы речь шла о работе с международными партнерами по укреплению украинской противовоздушной обороны. Зеленский заявил, что Украина продолжает искать дополнительные возможности для сотрудничества между США и европейскими странами в этом направлении.
Президент подчеркнул, что поставки ракет и систем ПВО остаются одним из приоритетов международной деятельности Украины.