Президент Украины Владимир Зеленский заявил о расширении программы прямого финансирования воинских подразделений, которая уже помогла боевым бригадам быстрее получать необходимые ресурсы, в частности для закупки дронов.

Об этом глава государства сообщил после доклада заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о результатах общения с командирами боевых бригад.

Результаты программы прямого финансирования бригад

По словам Зеленского, программа прямого финансирования показала свою эффективность, поэтому её планируют расширить.

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– Хорошо работает программа прямого финансирования подразделений: будем эту программу расширять, – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что уже со следующего месяца увеличится объём финансирования для каждого батальона, выполняющего боевые задачи. Также дополнительные ресурсы получат артиллерийские подразделения, действующие в зоне боевых действий, а также части корпусного уровня.

Соответствующее решение уже принято на штабе верховного главнокомандующего, а в июле украинские подразделения должны получить дополнительное финансирование.

Отдельно президент отметил эффективность программы гарантированного ежемесячного распределения личного состава для боевых бригад. Она, по его словам, действует с декабря 2025 года и позволила усилить подразделения.

Это дает командирам больше возможностей для планирования и самостоятельной организации подготовки военнослужащих, подчеркнул президент.

Также во время доклада Палисы речь шла о работе с международными партнерами по укреплению украинской противовоздушной обороны. Зеленский заявил, что Украина продолжает искать дополнительные возможности для сотрудничества между США и европейскими странами в этом направлении.

Президент подчеркнул, что поставки ракет и систем ПВО остаются одним из приоритетов международной деятельности Украины.

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