Стали известны имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории, в результате чего боевики захватили их в плен.
22 мая грузовик с бойцами ООС отклонился от маршрута и был захвачен боевиками. Восемь бойцов попали в плен.
Согласно сообщению, боевики захватили:
- ст. сержанта Беспалого Романа Владимировича (17.06.1981);
- ст. солдата Пундора Бориса Иосифовича (03.03.1965);
- ст. солдата Горяинова Максима Анатольевича (28.07.1984);
- ст. солдата Дуванова Кима Владимировича (25.11.1971);
- ст. солдата Корсуна Павла Юрьевича (21.06.1982);
- прапорщика Шайдова Виктора Андреевича (27.10.1970);
- ст. солдата Геймура Александра Юрьевича (1994);
- ст. солдата Гордийчука Юрия Николаевича (25.09.1982).
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Напомним, восемь бойцов Операции объединенных сил попали в плен боевиков возле Новотроицкого на Донбассе.
Источник: Дарья Андрусенко-Якотюк