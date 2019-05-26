PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Названы имена украинских военных, попавших в плен 22 мая

Стали известны имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории, в результате чего боевики захватили их в плен.

Названы имена украинских военных, попавших в плен 22 мая

22 мая грузовик с бойцами ООС отклонился от маршрута и был захвачен боевиками. Восемь бойцов попали в плен.

Согласно сообщению, боевики захватили:

  • ст. сержанта Беспалого Романа Владимировича (17.06.1981);
  • ст. солдата Пундора Бориса Иосифовича (03.03.1965);
  • ст. солдата Горяинова Максима Анатольевича (28.07.1984);
  • ст. солдата Дуванова Кима Владимировича (25.11.1971);
  • ст. солдата Корсуна Павла Юрьевича (21.06.1982);
  • прапорщика Шайдова Виктора Андреевича (27.10.1970);
  • ст. солдата Геймура Александра Юрьевича (1994);
  • ст. солдата Гордийчука Юрия Николаевича (25.09.1982).

Читайте: Новый руководитель Генштаба Хомчак рассказал о реформе армии

Напомним, восемь бойцов Операции объединенных сил попали в плен боевиков возле Новотроицкого на Донбассе.

Источник: Дарья Андрусенко-Якотюк

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Донбассе боевики обстреляли мирное село
Разные профессии, но одна цель: кто защищает Украину от боевиков
На Донбассе погиб украинский военный
Боевики обстреляли Новотроицкое, Гнутово и Лебединское – ранен боец
Боевики обстреляли ВСУ из минометов и ПТРК, ранен военный
Украинские армейцы взорвали бронетехнику боевиков под Донецком
Люди, которые нас защищали: 3 истории воинов ООС, погибших за Украину
Обострение на Донбассе: ранены четверо военных
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка