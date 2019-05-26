Стали известны имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории, в результате чего боевики захватили их в плен.

22 мая грузовик с бойцами ООС отклонился от маршрута и был захвачен боевиками. Восемь бойцов попали в плен.

Согласно сообщению, боевики захватили:

ст. сержанта Беспалого Романа Владимировича (17.06.1981);

(17.06.1981); ст. солдата Пундора Бориса Иосифовича (03.03.1965);

(03.03.1965); ст. солдата Горяинова Максима Анатольевича (28.07.1984);

(28.07.1984); ст. солдата Дуванова Кима Владимировича (25.11.1971);

(25.11.1971); ст. солдата Корсуна Павла Юрьевича (21.06.1982);

(21.06.1982); прапорщика Шайдова Виктора Андреевича (27.10.1970);

(27.10.1970); ст. солдата Геймура Александра Юрьевича (1994);

(1994); ст. солдата Гордийчука Юрия Николаевича (25.09.1982).

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Напомним, восемь бойцов Операции объединенных сил попали в плен боевиков возле Новотроицкого на Донбассе.

Источник: Дарья Андрусенко-Якотюк