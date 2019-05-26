Стали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території в результаті чого бойовики захопили їх у полон.
22 травня вантажівка з бійцями ООС відхилилася від маршруту і була захоплена бойовиками. Вісім бійців потрапили у полон.
Згідно із повідомленням бойовики захопили:
- ст. сержанта Беспалого Романа Володимировича (17.06.1981);
- ст. солдата Пундора Бориса Йосиповича (03.03.1965);
- ст. солдата Горяінова Максима Анатолійовича (28.07.1984);
- ст. солдата Дуванова Кіма Володимировича (25.11.1971);
- ст. солдата Корсуна Павла Юрійовича (21.06.1982);
- прапорщика Шайдова Віктора Андрійовича (27.10.1970);
- ст. солдата Геймура Олександра Юрійовича (1994);
- ст. солдата Гордійчука Юрійя Миколайовича (25.09.1982).
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Нагадаємо, вісім бійців Операції об’єднаних сил потрапили до полону бойовиків біля Новотроїцького на Донбасі.
Джерело: Дарья Андрусенко-Якотюк