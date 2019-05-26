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Факти / Україна / Суспільство

Названо імена українських військових, які потрапили в полон

Стали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території в результаті чого бойовики захопили їх у полон.

Названо імена українських військових, які потрапили в полон

22 травня вантажівка з бійцями ООС відхилилася від маршруту і була захоплена бойовиками. Вісім бійців потрапили у полон.

Згідно із повідомленням бойовики захопили:

  • ст. сержанта Беспалого Романа Володимировича (17.06.1981);
  • ст. солдата Пундора Бориса Йосиповича (03.03.1965);
  • ст. солдата Горяінова Максима Анатолійовича (28.07.1984);
  • ст. солдата Дуванова Кіма Володимировича (25.11.1971);
  • ст. солдата Корсуна Павла Юрійовича (21.06.1982);
  • прапорщика Шайдова Віктора Андрійовича (27.10.1970);
  • ст. солдата Геймура Олександра Юрійовича (1994);
  • ст. солдата Гордійчука Юрійя Миколайовича (25.09.1982).

Читайте: Новий керівник Генштабу Хомчак розповів про реформу армії

Нагадаємо, вісім бійців Операції об’єднаних сил потрапили до полону бойовиків біля Новотроїцького на Донбасі.

Джерело: Дарья Андрусенко-Якотюк

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