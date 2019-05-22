Грузовик с бойцами ООС отклонился от маршрута и был захвачен боевиками.

Восемь бойцов Операции объединенных сил попали в плен боевиков возле Новотроицкого на Донбассе.

В штабе ООС объясняют, что грузовик с военнослужащими отклонился от определенного маршрута и был задержан врагом на временно оккупированной территории.

Сейчас принимаются меры для определения местоположения и возвращения бойцов, отмечают в командовании.

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Военная прокуратура внесла сведения о захвате украинских военнослужащих в единый государственный реестр досудебных расследований и начала следственные действия.

Напомним, в зоне ООС в результате обстрелов погиб военный ВСУ, еще один ранен.

Источник: Пресс-центр ООС