PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Восемь бойцов ООС попали в плен боевиков на Донбассе

Грузовик с бойцами ООС отклонился от маршрута и был захвачен боевиками.

Восемь бойцов ООС попали в плен боевиков на Донбассе

Восемь бойцов Операции объединенных сил попали в плен боевиков возле Новотроицкого на Донбассе.

В штабе ООС объясняют, что грузовик с военнослужащими отклонился от определенного маршрута и был задержан врагом на временно оккупированной территории.

Сейчас принимаются меры для определения местоположения и возвращения бойцов, отмечают в командовании.

Читайте: Зеленский уволил Муженко и назначил нового главу Генштаба

Военная прокуратура внесла сведения о захвате украинских военнослужащих в единый государственный реестр досудебных расследований и начала следственные действия.

Напомним, в зоне ООС в результате обстрелов погиб военный ВСУ, еще один ранен.

Источник: Пресс-центр ООС

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка