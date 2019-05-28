Партия Голос Святослава Вакарчука перед выборами в Верховную Раду 2019 не будет объединяться с другими политическими силами.

– Официально заявляю: партия Голос не собирается объединяться на выборах с какими-либо политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды, – сказал Святослав Вакарчук в видеообращении.

По его словам, партия готова объединять усилия с людьми, которые разделяют ее принципы, идеологию и программу.

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Вакарчук также сообщил, что скоро состоится съезд Голоса, и на нем не будет обсуждаться вопрос объединения с другими политсилами.

– И третье – мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас… Но мы будем разрушать старые схемы, правила и политику. И мы будем строить политику новую, – подытожил Вакарчук.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук представил свою политическую партию Голос и назвал имена членов команды.

Источник: Голос

Фото: Святослав Вакарчук