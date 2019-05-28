Партія Голос Святослава Вакарчука перед виборами до Верховної Ради 2019 не об’єднуватиметься з іншими політичними силами.

– Офіційно заявляю: партія Голос не збирається об’єднуватися на виборах з жодними політичними брендами. Нас цікавлять люди, а не бренди, – сказав Святослав Вакарчук у відеозверненні.

За його словами, партія готова об’єднувати зусилля з людьми, які розділяють її принципи, ідеологію і програму.

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Вакарчук також повідомив, що скоро відбудеться з’їзд Голосу, і на ньому не обговорюватиметься питання об’єднання з іншими політсилами.

– І третє – ми визнаємо цінність багатьох реформ, зроблених до нас… Але ми будемо руйнувати старі схеми, правила і політику. І ми будемо будувати політику нову, – підсумував Вакарчук.

Нагадаємо, 16 травня Святослав Вакарчук представив свою політичну партію Голос і назвав імена членів команди.

Джерело: Голос

Фото: Святослав Вакарчук