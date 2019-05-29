Украинская певица Оля Полякова решила создать собственную политическую партию.
Певица впервые прокомментировала слухи о своих политических амбициях и объявила о создании женской партии. Полякова сделала акцент на том, что новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году.
Громкое заявления Полякова сделала во время доклада на Форуме Женского Партнерства.
Во время своего выступления певица призвала всех женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа, смены старых лиц во власти и ответственность за принятие решений власть имущих.
– Сейчас страна готовится к выборам. Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу быть статистом и кнопкодавом.
Мне необходим опыт! Поэтому официально заявляю – я объявляю о создании партии, которая будет соответствовать запросу в обществе, – сказала певица.
Полякова добавила, что это будет первая партия женщин Украины.
– И формировать нашу команду я буду лично! Во избежание манипуляций, говорю сразу – партия не будет принимать участие на выборах 21 июля, – подчеркнула она.
Певица сказала, что создает партию именно сейчас, потому что общество готово менять систему, а ее цель собрать сильную и талантливую команду женщин.
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