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Факты / Украина / Политика

Оля Полякова идет в политику

Украинская певица Оля Полякова решила создать собственную политическую партию.

Оля Полякова идет в политику

Певица впервые прокомментировала слухи о своих политических амбициях и объявила о создании женской партии. Полякова сделала акцент на том, что новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году.

Громкое заявления Полякова сделала во время доклада на Форуме Женского Партнерства.

Во время своего выступления певица призвала всех женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа, смены старых лиц во власти и ответственность за принятие решений власть имущих.

– Сейчас страна готовится к выборам. Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу быть статистом и кнопкодавом.

Мне необходим опыт! Поэтому официально заявляю – я объявляю о создании партии, которая будет соответствовать запросу в обществе, – сказала певица.

Полякова добавила, что это будет первая партия женщин Украины.

– И формировать нашу команду я буду лично! Во избежание манипуляций, говорю сразу – партия не будет принимать участие на выборах 21 июля, – подчеркнула она.

Певица сказала, что создает партию именно сейчас, потому что общество готово менять систему, а ее цель собрать сильную и талантливую команду женщин.

Читайте: Мажоритарная избирательная система – в чем особенность

К слову, как проверить себя в списке избирателей для голосования на внеочередных парламентских выборах – читайте в материале Фактов ICTV.

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