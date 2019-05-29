Українська співачка Оля Полякова вирішила створити власну політичну партію.

Співачка вперше прокоментувала чутки про свої політичні амбіції і оголосила про створення жіночої партії. Полякова зробила акцент на тому, що нова політична сила не буде представлена ​​на дострокових виборах до Верховної Ради в цьому році.

Гучну заяву Полякова зробила під час доповіді на Форумі Жіночого Партнерства.

Під час свого виступу співачка закликала всіх жінок до об’єднання, метою якого є боротьба з гендерним шовінізмом в країні і депопуляцією українського народу, зміни старих облич у владі і відповідальність за прийняття рішень можновладців.

– Зараз країна готується до виборів. До мене зверталися різні політики, пропонували місця у своїх списках. Я відмовилася. Я не хочу грати за чужими правилами. Мені необхідний досвід! Тому офіційно заявляю – я оголошую про створення партії, яка буде відповідати на запит суспільства, – сказала співачка.

Полякова додала, що це буде перша партія жінок України.

– І формувати нашу команду я буду особисто! Щоб уникнути маніпуляцій, кажу відразу – партія не братиме участь на виборах 21 липня, – підкреслила вона.

Співачка сказала, що створює партію саме зараз, тому що суспільство готове змінювати систему, а її мета зібрати сильну і талановиту команду жінок.

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