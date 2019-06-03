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Факты / Мир / Россия

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения РФ по иску Украины – Зеркаль

Международный суд ООН в Гааге рассмотрит возражения РФ о наличии у суда юрисдикции по иску Украина против России.

Трибунал ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России по иску Украины 3 июня в 10.00.

Дипломат отметила, что Россия сделала все для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу.

– Рассмотрение дела по существу – это детальное исследование всех доказательств, мнений экспертов и показаний свидетелей, которые Украина предоставила суду на 17,5 тыс. страницах еще год назад, – написала она.

По ее словам, украинская делегация представит юридическую позицию и сделает все, чтобы убедить суд в необходимости рассмотрения дела.

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Зеркаль заявила, что во время своего выступления РФ опять начнет говорить о так называемых мятежах, гражданской войне, спасении русскоязычного населения и возвращении Крыма.

– Мы морально готовы к очередной порции российской пропаганды, – добавила она.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату 24 украинских моряков и 3 кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Фото: Dreamstime

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