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В Украине запустили услугу принятия платежей со смартфона

Платежная система Visa запустила в Украине технологию, которая позволяет использовать смартфон со встроенным NFC-модулем как терминал для приема платежей.

В Украине запустили услугу принятия платежей со смартфона

4 июня в Киеве состоялась презентация технологии Tap to Phone от платежной системы Visa, которая позволит использовать смартфон как терминал для приема платежей.

Технология в качестве платежного терминала работает на операционной системе Android.

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– Это новое слово в развитии инфраструктуры в мире. И это первый запуск в СНГ и Юго-Восточной Европе, – сказала директор регионального развития Visa Вера Платонова.

Партнером в запуске системы в Украине стал Ощадбанк.

Эта услуга может значительно упростить ведение бизнеса для малых предпринимателей, потому что позволит им не покупать платежные терминалы и не тратиться на их обслуживание.

К слову, с апреля украинские банки выпускают только бесконтактные карты Visa.

Источник: Finclub

Фото: Dreamstime

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