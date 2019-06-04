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В Україні запустили послугу прийняття платежів зі смартфона

Платіжна система Visa запустила в Україні технологію, яка дозволяє використовувати смартфон з вбудованим NFC-модулем як термінал для прийому платежів.

В Україні запустили послугу прийняття платежів зі смартфона

4 червня в Києві відбулася презентація технології Tap to Phone від платіжної системи Visa, яка дозволить використовувати смартфон як термінал для прийому платежів.

Технологія в якості платіжного терміналу працює на операційній системі Android.

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– Це нове слово в розвитку інфраструктури в світі. І це перший запуск в СНД і Південно-Східній Європі, – сказала директор регіонального розвитку Visa Віра Платонова.

Партнером у запуску системи в Україні став Ощадбанк.

Ця послуга може значно спростити ведення бізнесу для малих підприємців, тому що дозволить їм не купувати платіжні термінали та не витрачатися на їх обслуговування.

До слова, з квітня українські банки випускають тільки безконтактні картки Visa.

Джерело: Finclub

Фото: Dreamstime

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