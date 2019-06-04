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Из Украины запустили новый рейс в Бургас: дата и цены

Авиакомпания Международные авиалинии Украины с 14 июня открывает рейс из Херсона в Бургас – популярный курорт в Болгарии.

МАУ

Самолеты МАУ с 14 июня, по вторникам и пятницам, будут выполнять рейсы из Херсона в болгарский Бургас.

Перелет Херсон – Бургас будет длиться 1 час 20 минут.

Читайте: Получим, но не будем летать: МАУ о Boeing 737 MAX

Стоимость билетов – от 1887 грн. Их можно забронировать на сайте МАУ.

Ранее Факты ICTV собрали всю информацию о перевозке ручной клади в МАУ.

ИсточникМАУ

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