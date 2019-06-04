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З України запустили новий рейс до Бургасу: дата і ціни

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України з 14 червня відкриває рейс із Херсона до Бургасу – популярного курорту в Болгарії.

МАУ

Літаки МАУ з 14 червня, щовівторка та щоп’ятниці, виконуватимуть рейси з Херсона до болгарського Бургаса.

Переліт Херсон – Бургас триватиме 1 годину 20 хвилин.

Читайте: Отримаємо, але не літатимемо: МАУ про Boeing 737 MAX

Вартість квитків – від 1887 грн. Їх можна забронювати на сайті МАУ.

Раніше Факти ICTV зібрали всю інформацію про перевезення ручної поклажі в МАУ.

Джерело: МАУ

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