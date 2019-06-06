На металлургическом комбинате Азовсталь демонтируют доменную печь №5, но потом запустят в работу более экологически чистую печь №3.

На металлургическом комбинате Азовсталь группы Метинвест сегодня приступили к полной остановке работы доменной печи №5 (ДП №5). Агрегат выводят из эксплуатации в соответствии с разработанными техническими мероприятиями. После завершения процесса охлаждения демонтируют конструкции домны.

Данный технологический процесс включает в себя выдувку печи с опусканием слоя шихты и выходом воздуха и пара через трубопроводы. После остановки печь будет демонтирована, выбросы пыли и газов от нее будут прекращены полностью, что существенно уменьшит нагрузку на экологию Мариуполя.

Обеспечена безопасность как сотрудников, которые участвуют в выдувке, так и того персонала, который находится за пределами печи. Выставлено оцепление из газоспасателей с персональными газоанализаторами, которые в онлайн-режиме измеряют концентрацию СО в воздухе.

Нагрузку по производству чугуна на Азовстали перенесут на доменную печь №3, модернизация которой завершается. После реконструкции системы аспирации и перехода на замкнутый контур охлаждения печи выбросы пыли сократятся на 64%.

Инвестиции в модернизацию составили более $145 млн. Новое оборудование позволит ДП №3 стать одной из самых экологически чистых в Украине. Кроме того, на предприятии также планируют провести капитальный ремонт доменной печи №6, что позволит повысить ее эффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%.

Увольнение персонала, закрепленного за данным агрегатом, не предполагается. Сотрудникам будет предложено перейти как на вакансии в доменном цехе, так и на имеющиеся вакансии в других подразделениях комбината с возможностью переобучения и сохранения среднего заработка в период обучения.

По словам генерального директора МК Азовсталь Энвера Цкитишвили, решение о выводе из эксплуатации доменной печи №5 было принято в соответствии с Технологической стратегией-2030 группы Метинвест.

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Он отметил, что в компании понимают, что существующая конфигурация мощностей нуждается не только в обновлении, но и в перестройке, чтобы двигаться синхронно с отраслью. Вместо старой домны в скором времени заработает современная экологичная доменная печь №3.

Напомним, Метинвест подписал меморандум с вузами Запорожья.

Источник: Металлургический комбинат Азовсталь