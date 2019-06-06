На металургійному комбінаті Азовсталь демонтують доменну піч №5, натомість запустять роботу більш екологічно чистої печі №3.

На металургійному комбінаті Азовсталь групи Метінвест сьогодні розпочали повну зупинку роботи доменної печі №5 (ДП №5). Агрегат виводять з експлуатації відповідно до розроблених технічних заходів. Після завершення процесу охолодження демонтують конструкції домни.

Цей технологічний процес складається з видувки печі з опусканням шару шихти та виходом повітря і пари через трубопроводи. Після зупинки піч демонтують, викиди пилу і газів від неї повністю припиняться, це значно зменшить навантаження на екологію Маріуполя.

Співробітникам, що беруть участь у видувці, і персоналу, який перебуває за межами печі, гарантували безпеку. Піч оточили газорятувальниками з персональними газоаналізаторами, які в онлайн-режимі вимірюють концентрацію СО в повітрі.

Навантаження з виробництва чавуну на Азовсталі перенесуть на доменну піч №3, модернізація якої завершується. Після реконструкції системи аспірації та переходу на замкнутий контур охолодження печі викиди пилу скоротяться на 64%. Інвестиції в модернізацію становлять понад $145 млн.

Нове обладнання дозволить ДП №3 стати однією з найбільш екологічно чистих в Україні. Крім того, на підприємстві також планують провести капітальний ремонт доменної печі №6, що дозволить підвищити її ефективність, знизити собівартість виробництва та скоротити викиди пилу на 55%.

Звільнення персоналу, закріпленого за цим агрегатом, не передбачається. Співробітникам запропонують перейти як на вакансії в доменному цеху, так і на наявні вакансії в інших підрозділах комбінату з можливістю перенавчання та збереження середнього заробітку в період навчання.

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За словами генерального директора МК Азовсталь Енвера Цкітішвілі, рішення про виведення з експлуатації доменної печі №5 ухвалили відповідно до Технологічної стратегії-2030 групи Метінвест.

Він зазначив, що в компанії розуміють, що нинішня конфігурація потужностей потребує не лише оновлення, але і перебудови, щоб рухатися синхронно з галуззю. Замість старої домни незабаром запрацює сучасна екологічна доменна піч №3.

Нагадаємо, Метінвест підписав меморандум з вишами Запоріжжя.

Джерело: Металургійний комбінат Азовсталь