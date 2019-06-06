Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о своей отставке и заявил, что не может пренебречь волей 73% избирателей.

Президент Владимир Зеленский в своем ответе на петицию об отставке перечислил список причин, по которым президент может покинуть должность и добавил, что не может пренебречь волей избирателей.

Он заявил, что полномочия президента Украины могут быть прекращены в связи с:

отставкой;

импичментом;

серьезными проблемами со здоровьем;

смертью.

– Я, конечно, устаю, но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму, – ответил президент.

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Он добавил, что не может пренебречь волей тех людей, которые поддержали его во время выборов президента.

К слову, 6 июня Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях, в котором предусмотрена процедура импичмента.