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Факти / Україна

Зеленський відповів на петицію про відставку

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про свою відставку і заявив, що не може знехтувати волею 73% виборців.

Зеленський відповів на петицію про відставку

Президент Володимир Зеленський у своїй відповіді на петицію про відставку перерахував список причин, через які президент може покинути посаду і додав, що не може знехтувати волею виборців.

Він заявив, що повноваження президента України можуть бути припинені у зв’язку з:

  • відставкою;
  • імпічментом;
  • серйозними проблемами зі здоров’ям;
  • смертю.

– Я, звичайно, втомлююся, але загалом непогано себе почуваю. І планую і надалі підтримувати хорошу фізичну форму, – заявив президент.

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Він додав, що не може знехтувати волею тих осіб, які підтримали його під час виборів президента.

До слова, 6 червня Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачена процедура імпічменту.

Джерело: Адміністрація Президента

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