Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про свою відставку і заявив, що не може знехтувати волею 73% виборців.
Президент Володимир Зеленський у своїй відповіді на петицію про відставку перерахував список причин, через які президент може покинути посаду і додав, що не може знехтувати волею виборців.
Він заявив, що повноваження президента України можуть бути припинені у зв’язку з:
- відставкою;
- імпічментом;
- серйозними проблемами зі здоров’ям;
- смертю.
– Я, звичайно, втомлююся, але загалом непогано себе почуваю. І планую і надалі підтримувати хорошу фізичну форму, – заявив президент.
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Він додав, що не може знехтувати волею тих осіб, які підтримали його під час виборів президента.
До слова, 6 червня Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачена процедура імпічменту.