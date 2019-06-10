Во-первых, не выбрасывайте билеты, мол, “рейс отменили, он больше не нужен”.

Во-вторых, зафиксируйте отмену официально. Для этого обратитесь к представителю авиакомпании, он поставит соответствующую отметку на вашем билете.

В-третьих, сохраняйте все чеки. Это нужно делать, если авиаперевозчик не предоставил бесплатные услуги – питание, отель и трансфер.

После этого стоит решить вопрос о возможности замены рейса.