Что сделать перед вылетом?
Главное – собрать необходимые документы.
Кроме билета и паспорта, с собой стоит взять:
- копию договора на туристическое обслуживание;
- оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
- контакты туроператора (турагента);
- контакты посольства Украины в стране, в которую едете.
При их наличии вам будет легче решить ситуацию с задержкой или отменой рейса в аэропорту.
Как действовать в аэропорту?
Во-первых, не выбрасывайте билеты, мол, “рейс отменили, он больше не нужен”.
Во-вторых, зафиксируйте отмену официально. Для этого обратитесь к представителю авиакомпании, он поставит соответствующую отметку на вашем билете.
В-третьих, сохраняйте все чеки. Это нужно делать, если авиаперевозчик не предоставил бесплатные услуги – питание, отель и трансфер.
После этого стоит решить вопрос о возможности замены рейса.
Куда звонить?
Первым делом стоит позвонить перевозчику и узнать о причинах задержки или отмены рейса.
Процесс общения можно снимать на камеру, но лучше получить письменное объяснение по электронной почте или СМС. Для этого напишите перевозчику.
Это нужно для того, чтобы в случае нежелания перевозчика платить компенсацию за отмену или задержку рейса вы смогли выиграть суд.
Что должны предоставить?
Во время ожидания нового рейса пассажиру бесплатно предоставляют:
- питание и прохладительные напитки;
- место в гостинице (время ожидания одна и более ночи);
- трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт;
- два телефонных звонка.
Какая компенсация?
Об отмене рейса пассажира должны проинформировать за две недели до отправления. Этого не сделали – требуйте компенсацию!
€250 – для рейсов до 1,5 тыс. км;
€400 – для рейсов от 1,5 до 3,5 тыс. км;
€600 – для рейсов более 3,5 тыс. км.
Также вам обязаны предложить альтернативный маршрут.
Если не выплатили компенсацию?
Напишите жалобу в Государственную авиационную службу и Госпродпотребслужбу.
К жалобе приложите:
- фото-, видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание;
- расчетные счета ваших расходов в аэропорту, отеле.
После этого можно обращаться в суд. И не бойтесь – закон на вашей стороне.
Как не попасть в такую ситуацию?
Прежде всего, заключить договор с турагентством. Но перед этим обязательно выясните, есть ли у компании действующая лицензия.
Данная информация имеется на официальном сайте Минэкономразвития – www.me.gov.ua в разделе Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность-Лицензионный реестр.
Если вы покупаете билеты напрямую у авиакомпании, то почитайте отзывы. Также следите за новостями, к примеру, на сайте МИД есть категория «актуальные предупреждения путешествующим».
Также есть организация ДРУГ, где можно найти карту консульств и посольств, визовую информацию и зарегистрировать свои контакты и контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях.
Пользуйтесь специальными чат-ботами, на помощь вам может прийти ТурБолит.