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Факты / Украина
Задержка или отмена рейса: что делать и как получить компенсацию

Что сделать перед вылетом?

Главное – собрать необходимые документы.

Кроме билета и паспорта, с собой стоит взять:

  • копию договора на туристическое обслуживание;
  • оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
  • контакты туроператора (турагента);
  • контакты посольства Украины в стране, в которую едете.

При их наличии вам будет легче решить ситуацию с задержкой или отменой рейса в аэропорту.

Как действовать в аэропорту?

Во-первых, не выбрасывайте билеты, мол, “рейс отменили, он больше не нужен”.

Во-вторых, зафиксируйте отмену официально. Для этого обратитесь к  представителю авиакомпании, он поставит соответствующую отметку на вашем билете.

В-третьих, сохраняйте все чеки. Это нужно делать, если авиаперевозчик не предоставил бесплатные услуги – питание, отель и трансфер.

После этого стоит решить вопрос о возможности замены рейса.

Куда звонить?

Первым делом стоит позвонить перевозчику и узнать о причинах задержки или отмены рейса.

Процесс общения можно снимать на камеру, но лучше получить письменное объяснение по электронной почте или СМС. Для этого напишите перевозчику.

Это нужно для того, чтобы в случае нежелания перевозчика платить компенсацию за отмену или задержку рейса вы смогли выиграть суд.

Что должны предоставить?

Во время ожидания нового рейса пассажиру бесплатно предоставляют:

  • питание и прохладительные напитки;
  • место в гостинице (время ожидания одна и более ночи);
  • трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт;
  • два телефонных звонка.

Какая компенсация?

Об отмене рейса пассажира должны проинформировать за две недели до отправления. Этого не сделали – требуйте компенсацию!

€250 – для рейсов до 1,5 тыс. км;

€400 – для рейсов от 1,5 до 3,5 тыс. км;

€600 – для рейсов  более 3,5 тыс. км.

Также вам обязаны предложить альтернативный маршрут.

Если не выплатили компенсацию?

Напишите жалобу в Государственную авиационную службу и Госпродпотребслужбу.

К жалобе приложите:

  • фото-, видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание;
  • расчетные счета ваших расходов в аэропорту, отеле.

После этого можно обращаться в суд. И не бойтесь – закон на вашей стороне.

Как не попасть в такую ситуацию?

Прежде всего, заключить договор с турагентством. Но перед этим обязательно выясните, есть ли у компании действующая лицензия.

Данная информация имеется  на официальном сайте Минэкономразвития –  www.me.gov.ua в разделе Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность-Лицензионный реестр.

Если вы покупаете билеты напрямую у авиакомпании, то почитайте отзывы. Также следите за новостями, к примеру, на сайте МИД есть категория «актуальные предупреждения путешествующим».

Также есть организация ДРУГ, где можно найти карту консульств и посольств, визовую информацию и зарегистрировать свои контакты и контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях.

Пользуйтесь специальными чат-ботами, на помощь вам может прийти ТурБолит.

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