40% експонатів із експозиції музею Чорнобиль втрачені після атаки РФ, повідомила МВС України.

Комбінована атака України 24 травня: наслідки для музею Чорнобиль

Як повідомила МВС України, наразі рятувальники та працівники музею одразу після удару розпочали евакуацію експонатів музею Чорнобиль.

– Сьогоднішнім ударом Росія намагалася знищити не лише життя, а й пам’ять. Близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею Чорнобиль безповоротно втрачені, – йдеться у повідомленні.

Водночас вдалось зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році.

Нагадаємо, що наслідок нічного масованого обстрілу України з боку РФ щонайменше чотири людини загинули та близько 100 отримали поранення.

Лише у Києві до медиків звернулися понад 80 людей, з них троє дітей. Поліцейські столиці прийняли вже більше 540 заяв про пошкоджене майно.

Рятувальники ДСНС понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії по наших містах і громадах. Демонтаж небезпечних конструкцій триває досі.

