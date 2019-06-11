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Факты / Украина

Президент назначил временных глав ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в 12 областей.

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский после увольнения глав ОГА назначил 12 временно исполняющих обязанности.

Указы с № 363 по № 389 были обнародованы на сайте президента.

Глава государства назначил исполняющими обязанности:

  • главы Закарпатской ОГА – Ивана Дурана;
  • главы Запорожской ОГА – Элли Слепян;
  • главы Ивано-Франковской ОГА – Марию Савку;
  • главы Киевской ОГА – Вячеслава Кучера;
  • главы Львовской ОГА – Ростислава Замлинского;
  • главы Кировоградской ОГА – Сергея Коваленко;
  • главы Николаевской ОГА – Вячеслава Боня;
  • главы Сумской ОГА – Вадима Акперова;
  • главы Тернопольской ОГА – Ивана Крысака;
  • главы Хмельницкой ОГА – Владимира Кальниченко;
  • главы Черниговской ОГА – Наталью Романову;
  • главы Волынской ОГА – Александра Савченко.

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Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

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