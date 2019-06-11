Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в 12 областей.
Президент Владимир Зеленский после увольнения глав ОГА назначил 12 временно исполняющих обязанности.
Указы с № 363 по № 389 были обнародованы на сайте президента.
Глава государства назначил исполняющими обязанности:
- главы Закарпатской ОГА – Ивана Дурана;
- главы Запорожской ОГА – Элли Слепян;
- главы Ивано-Франковской ОГА – Марию Савку;
- главы Киевской ОГА – Вячеслава Кучера;
- главы Львовской ОГА – Ростислава Замлинского;
- главы Кировоградской ОГА – Сергея Коваленко;
- главы Николаевской ОГА – Вячеслава Боня;
- главы Сумской ОГА – Вадима Акперова;
- главы Тернопольской ОГА – Ивана Крысака;
- главы Хмельницкой ОГА – Владимира Кальниченко;
- главы Черниговской ОГА – Наталью Романову;
- главы Волынской ОГА – Александра Савченко.
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Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.