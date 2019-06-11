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Факти / Україна

Президент призначив тимчасових голів ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов’язків голів ОДА у 12 областей.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський після звільнення голів ОДА призначив 12 тимчасових виконувачів обов’язків.

Укази з № 363 до № 389 було оприлюднено на сайті президента.

Глава держави призначив виконувачами обов’язків:

  • голови Закарпатської ОДА – Івана Дурана;
  • голови Запорізької ОДА – Еллі Слепян;
  • голови Івано-Франківської ОДА – Марію Савку;
  • голови Київської ОДА – В’ячеслава Кучера;
  • голови Львівської ОДА – Ростислава Замлинського;
  • голови Кіровоградської ОДА – Сергія Коваленка;
  • голови Миколаївської ОДА – В’ячеслава Боня;
  • голови Сумської ОДА – Вадима Акпєрова;
  • голови Тернопільської ОДА – Івана Крисака;
  • голови Хмельницької ОДА – Володимира Кальніченка;
  • голови Чернігівської ОДА – Наталію Романову;
  • голови Волинської ОДА – Олександра Савченка.

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Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

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