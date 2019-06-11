Президент Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов’язків голів ОДА у 12 областей.
Президент Володимир Зеленський після звільнення голів ОДА призначив 12 тимчасових виконувачів обов’язків.
Укази з № 363 до № 389 було оприлюднено на сайті президента.
Глава держави призначив виконувачами обов’язків:
- голови Закарпатської ОДА – Івана Дурана;
- голови Запорізької ОДА – Еллі Слепян;
- голови Івано-Франківської ОДА – Марію Савку;
- голови Київської ОДА – В’ячеслава Кучера;
- голови Львівської ОДА – Ростислава Замлинського;
- голови Кіровоградської ОДА – Сергія Коваленка;
- голови Миколаївської ОДА – В’ячеслава Боня;
- голови Сумської ОДА – Вадима Акпєрова;
- голови Тернопільської ОДА – Івана Крисака;
- голови Хмельницької ОДА – Володимира Кальніченка;
- голови Чернігівської ОДА – Наталію Романову;
- голови Волинської ОДА – Олександра Савченка.
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Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.