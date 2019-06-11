Президент Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов’язків голів ОДА у 12 областей.

Президент Володимир Зеленський після звільнення голів ОДА призначив 12 тимчасових виконувачів обов’язків.

Укази з № 363 до № 389 було оприлюднено на сайті президента.

Глава держави призначив виконувачами обов’язків:

голови Закарпатської ОДА – Івана Дурана;

голови Запорізької ОДА – Еллі Слепян;

голови Івано-Франківської ОДА – Марію Савку;

голови Київської ОДА – В’ячеслава Кучера;

голови Львівської ОДА – Ростислава Замлинського;

голови Кіровоградської ОДА – Сергія Коваленка;

голови Миколаївської ОДА – В’ячеслава Боня;

голови Сумської ОДА – Вадима Акпєрова;

голови Тернопільської ОДА – Івана Крисака;

голови Хмельницької ОДА – Володимира Кальніченка;

голови Чернігівської ОДА – Наталію Романову;

голови Волинської ОДА – Олександра Савченка.

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Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.