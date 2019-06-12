Когда украинские школьники будут праздновать выпускной 2019 – читайте в материале.

Выпускной в 2019 году могут проводить с 24 мая по 22 июня. Учебное заведение имеет право самостоятельно выбирать дату.

Читайте: ВНО 2019: график проведения внешнего оценивания

Праздничный вечер выпускного – это церемония, связанная с окончанием учебного заведения. На официальной части выпускникам вручают аттестаты или дипломы. В основе торжественной части – развлекательная программа.

Ранее Факты ICTV писали, как выбрать платье на выпускной 2019.