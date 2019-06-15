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Факты / Украина / Политика

Когда российские войска уйдут, начинается мир на Донбассе – Уолкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает уроком для Донбасса то, что когда из Мариуполя пошли российские войска, там наступил мир.

Когда российские войска уйдут, начинается мир на Донбассе – Уолкер

Курт Волкер подчеркнул, что пять лет назад украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор стал мирным (за исключением того, когда российские войска обстреляли его, убив десятки людей).

– Урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, начинается мир, – добавил он.

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Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма принял главу делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт и обсудил с ней вопросы, касающиеся Донбасса.

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