Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает уроком для Донбасса то, что когда из Мариуполя пошли российские войска, там наступил мир.

Курт Волкер подчеркнул, что пять лет назад украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор стал мирным (за исключением того, когда российские войска обстреляли его, убив десятки людей).

– Урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, начинается мир, – добавил он.

Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since. The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins. We want #peace4Ukrainehttps://t.co/qRO0CMqSvx — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 14, 2019

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Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма принял главу делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт и обсудил с ней вопросы, касающиеся Донбасса.