Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає уроком для Донбасу те, що коли з Маріуполя пішли російські війська, там настав мир.

Курт Волкер зазначив, що п’ять років тому українські захисники звільнили Маріуполь, який з того часу став мирним (за винятком того, коли російські війська обстріляли його, убивши десятки людей).

– Урок для Донбасу полягає в тому, що коли російські війська йдуть геть, починається мир, – додав він.

Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since. The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins. We want #peace4Ukrainehttps://t.co/qRO0CMqSvx — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 14, 2019

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Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма прийняв главу делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт і обговорив з нею питання, що стосуються Донбасу.