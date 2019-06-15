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Факти / Україна / Політика

Коли російські війська підуть геть, починається мир на Донбасі – Волкер

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає уроком для Донбасу те, що коли з Маріуполя пішли російські війська, там настав мир.

Коли російські війська підуть геть, починається мир на Донбасі – Волкер

Курт Волкер зазначив, що п’ять років тому українські захисники звільнили Маріуполь, який з того часу став мирним (за винятком того, коли російські війська обстріляли його, убивши десятки людей).

– Урок для Донбасу полягає в тому, що коли російські війська йдуть геть, починається мир, – додав він.

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Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма прийняв главу делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт і обговорив з нею питання, що стосуються Донбасу.

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