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Факти / Україна / Суспільство

На Чорнобильській АЕС намалюють мурал Погляд у майбутнє

Чорнобильська атомна електростанція оголосила переможця конкурсу на ескіз муралу, який намалюють на східній стіні машинного залу ЧАЕС.

На Чорнобильській АЕС намалюють мурал Погляд у майбутнє

Серед конкурсантів переміг ескіз Валерія Коршунова Погляд у майбутнє.

Друге місце посіла фотографія американського коміка Джорджа Карліна, автора знаменитої фрази Планета в порядку, це людям пи****ь.

У лівому кутку ескізу розташований QR-код при зчитуванні якого відкривається виступ коміка, де пролунала ця теза. Ескіз набрав найбільше уподобань під час голосування у Facebook. На третьому місці робота Віталія Гідевана Юрійовича Дотик.

Читайте: Творці серіалу Чорнобиль на HBO розповіли про враження від зйомок

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На Чорнобильській АЕС намалюють мурал Погляд у майбутнє / 9 фотографий

Нагадаємо, серіал Чорнобиль виробництва HBO посів першу сходинку в рейтингу 250 найкращих серіалів за версією найбільшого кінопорталу IMDB.

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