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Факты / Украина

Минималка $300 и законы от партии Украинская стратегия: эксклюзивное интервью Гройсмана

Премьер-министр Владимир Гройсман в эксклюзивном интервью Фактам тижня рассказал о минимальной зарплате в $300, о концепции Государство в смартфоне и о первых законопроектах, которые партия Украинская стратегия внесет в Верховную Раду.

Володимир Гройсман

Владимир Гройсман в предвыборной рубрике Гость студии программы Факты тижня на ICTV раскрыл первые шаги партии Украинская стратегия.

Премьер-министр Украины рассказал, как сделать так, чтобы минимальная зарплата в Украине была $300:

– План $300 – это для меня план абсолютно реальный и четкий. Вы правильно задаете вопрос, почему не удалось быстрее это сделать? Я вам скажу речь идет, во-первых, это рост экономики, во-вторых – это о детенизации.

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Также Гройсман прокомментировал концепцию Государство в смартфоне, отметив, что 150 услуг уже есть в онлайн.

– Эту систему нужно постоянно развивать и делать новые услуги. Но я точно могу сказать, что самое главное, что надо сделать – это уменьшить количество услуг, чтобы требований государства по определенным формальным вещам стало меньше. Это будет удобно для людей. И наша задача минимизировать вообще контакт с чиновниками.

Премьер-министр заявил, что у партии Украинская стратегия уже есть ряд законопроектов, касающихся развития экономики, международных отношений с ЕС и интеграции.

– Есть один особый закон, который, я считаю, имеет чрезвычайно важное значение, я хочу создать фонд будущего, государственный фонд будущего, куда мы направим серьезные финансовые ресурсы и мы обеспечим возможности для того, чтобы: учить украинских детей с огромным уровнем качества, решать другие проблемы устойчивости и будущего нашего государства и его силы.

Этот законопроект мы будем внедрять, за который мы будем бороться, я глубоко убежден, что мы его проведем. Он должен консолидировать финансовые ресурсы от природных ископаемых, от приватизации, поступлений детенизации экономики. Кроме того, я считаю, что сюда должны быть направлены средства от крупных монополий, олигархов, – говорит Гройсман.

К слову, Павел Климкин рассказал о своих достижениях и провалах на должности, о том, как пил с Лавровым, кто звал его в партию и что обсуждал с Зеленским.

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