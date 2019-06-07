Политическая партия премьер-министра Владимира Гройсмана Украинская стратегия не будет выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на выборах в Раду.

Политическая партия Украинская стратегия не будет выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля.

– У нас не будет кандидатов по мажоритарке – сообщил министр Кабмина Александр Саенко после съезда партии.

Саенко объяснил, что за такой короткий избирательный период сложно подобрать людей, в которых партия была бы уверена.

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В десятке списка – бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента Сергей Марченко, секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский, народные депутаты из фракции Народный фронт Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

Напомним, Гройсман рассказал в интервью Фактам тижня своюстратегию по выборам в Верховную Раду и о том, почему решил не объединяться с Петром Порошенко.