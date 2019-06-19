Секретарь СНБО Александр Данилюк назначен руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарь СНБО Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

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– На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 О Национальном координационном центре кибербезопасности назначить Данилюка Александра Александровича – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности, – написано в указе.

Указ вступит в силу с момента его опубликования.

К слову, 19 июня Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы.