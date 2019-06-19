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Факты / Украина / Политика

Данилюк назначен главой Национального центра кибербезопасности

Секретарь СНБО Александр Данилюк назначен руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарь СНБО Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

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– На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 О Национальном координационном центре кибербезопасности назначить Данилюка Александра Александровича – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности, – написано в указе.

Указ вступит в силу с момента его опубликования.

К слову, 19 июня Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы.

Источник: Администрация Президента

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