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Факты / Украина

Моцик, Бондарь, Лутковская и Веремий будут представлять Украину в подгруппах ТКГ

Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы.

зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Бондаря, Игоря Веремия, Валерию Лутковскую и Александра Моцика уполномоченными представителями Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Согласно указу, офицер ВСУ Богдан Бондарь будет представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

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Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Игорь Веремий будет работать в подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Бывший омбудсмен Валерия Лутковская будет работать над гуманитарными вопросами, а экс-посол Украины в США Александр Моцик – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Также президент поручил Кабмину решить вопрос финансирования расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в ТКГ.

Напомним, ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины должна до 19 июня разработать предложения по установлению перемирия на Донбассе.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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