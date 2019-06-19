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Факти / Україна / Політика

Данилюк призначений головою Національного центру кібербезпеки

Секретар РНБО Олександр Данилюк призначений керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

данилюк

Президент України Володимир Зеленський призначив секретар РНБО Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

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– На заміну статті 2 указу президента України від 7 червня 2016 року № 242 Про Національний координаційний центр кібербезпеки призначити Данилюка Олександра Олександровича – секретаря Ради національної безпеки і оборони України – керівником Національного координаційного центру кібербезпеки, – написано в указі.

Указ набуде чинності з моменту його опублікування.

До речі, 19 червня Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників України в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи.

Джерело: Адміністрація Президента

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