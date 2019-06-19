Секретар РНБО Олександр Данилюк призначений керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Президент України Володимир Зеленський призначив секретар РНБО Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

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– На заміну статті 2 указу президента України від 7 червня 2016 року № 242 Про Національний координаційний центр кібербезпеки призначити Данилюка Олександра Олександровича – секретаря Ради національної безпеки і оборони України – керівником Національного координаційного центру кібербезпеки, – написано в указі.

Указ набуде чинності з моменту його опублікування.

До речі, 19 червня Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників України в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи.