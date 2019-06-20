Установка камер видеонаблюдения поможет сделать город более безопасным для детей.

Депутат Киевсовета Николай Негрич предлагает установить на спортплощадках, которые находятся на территории школ столицы, камеры наблюдения и круглосуточное освещение.

– Неоднократно ко мне обращались люди, которые хотят решить вопрос с доступом к спортплощадкам у школ летом. Школа закрыта, а вот на площадке же можно заниматься. И я с этим полностью согласен. Единственная проблема – как только вечереет, на скамейках появляются молодые люди с выпивкой. Поэтому я предлагаю пойти путем, которым уже пошли в других городах, – установить камеры наблюдения на площадках возле школ, – отметил Николай Негрич.

Он также убежден, что территория школ должна освещаться круглосуточно.

– Если спортплощадки будут открыты до 22.00, то это будет большой плюс для детей и взрослых. Сегодня мы пытались оборудовать школы современными спортивными пространствами, чтобы сделать спорт доступным каждому. Поэтому эти пространства должны использоваться эффективно в течение всего года, – добавил Негрич.

Как известно, за последние несколько лет в Киеве было установлено несколько сотен площадок для занятий по воркауту. Такое количество спортивных сооружений в столице появилась благодаря программе Бесплатный спорт доступен каждому.

Кстати, ранее Факты ICTV писали, как в Киеве тестируют систему распознавания лиц с камер.