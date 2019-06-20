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Факты / Украина / Общество

Негрич предлагает установить камеры наблюдения на спортплощадках, чтобы уберечь их от вандалов

Установка камер видеонаблюдения поможет сделать город более безопасным для детей.

микола негрич

Депутат Киевсовета Николай Негрич предлагает установить на спортплощадках, которые находятся на территории школ столицы, камеры наблюдения и круглосуточное освещение.

– Неоднократно ко мне обращались люди, которые хотят решить вопрос с доступом к спортплощадкам у школ летом. Школа закрыта, а вот на площадке же можно заниматься. И я с этим полностью согласен.

Единственная проблема – как только вечереет, на скамейках появляются молодые люди с выпивкой. Поэтому я предлагаю пойти путем, которым уже пошли в других городах, – установить камеры наблюдения на площадках возле школ, – отметил Николай Негрич.

Он также убежден, что территория школ должна освещаться круглосуточно.

– Если спортплощадки будут открыты до 22.00, то это будет большой плюс для детей и взрослых. Сегодня мы пытались оборудовать школы современными спортивными пространствами, чтобы сделать спорт доступным каждому. Поэтому эти пространства должны использоваться эффективно в течение всего года, – добавил Негрич.

Как известно, за последние несколько лет в Киеве было установлено несколько сотен площадок для занятий по воркауту. Такое количество спортивных сооружений в столице появилась благодаря программе Бесплатный спорт доступен каждому.

Кстати, ранее Факты ICTV писали, как в Киеве тестируют систему распознавания лиц с камер.

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