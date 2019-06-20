Встановлення камер відеоспостереження допоможе зробити місто більш безпечним для дітей.

Депутат Київради Микола Негрич пропонує встановити на спортмайданчиках, що знаходяться на території шкіл столиці, камери спостереження та цілодобове освітлення.

– Неодноразово до мене звертались люди, які хочуть вирішити питання з доступом до спортмайданчиків влітку. Школа закрита, а от на майданчику можна займатись. І я з цим цілком погоджуюсь. Єдина проблема – як тільки вечоріє, на лавках з’являються молодики із випивкою. Тому я пропоную піти шляхом, яким вже пішли в інших містах, – встановити камери спостереження на майданчиках біля шкіл, – зазначив Микола Негрич.

Він також переконаний, що територія шкіл має освітлюватись цілодобово.

– Якщо спортмайданчики будуть відкриті до 22.00, то це буде великий плюс для дітей та дорослих. Сьогодні ми намагались обладнати школи сучасними спортивними просторами, щоб зробити спорт доступним кожному. Тому ці простори мають використовуватись ефективно протягом усього року, – додав Негрич.

Як відомо, за останні кілька років у Києві було встановлено кілька сотень майданчиків для занять із воркауту. Така кількість спортивних споруд у столиці з’явилась завдяки програмі Безкоштовний спорт доступний кожному.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як у Києві тестують систему розпізнавання облич з камер.