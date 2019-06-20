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Факты / Украина

Ректор КНУ отменил назначение Портнова на должность профессора

Приказ о назначении Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права юридического факультета КНУ имени Шевченко отменен.

Андрій Портнов

Ректор Киевского национального университета Леонид Губерский отменил свой приказ о назначении Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права юридического факультета в присутствии активистов.

Цю новину студенти зустріли оплесками та виконали Гімн України.

Источник: Укринформ

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