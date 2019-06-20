Наказ про призначення Андрія Портнова професором кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ імені Шевченка скасовано.

Ректор Київського національного університету Леонід Губерський скасував свій наказ щодо призначення Андрія Портнова професором кафедри конституційного права юридичного факультету у присутності активістів.

Цю новину студенти зустріли оплесками та виконали Гімн України.

Нагадаємо, раніше у КНУ імені Тараса Шевченка Андрія Портнова відновили на посаді професора на кафедрі конституційного права юридичного факультету. Це спричинило акцію протесту студентів ВНЗ.

До слова, раніше Андрій Портнов, який був заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, нещодавно повернувся в Україну.