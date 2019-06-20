Студенту КНУ имени Тараса Шевченко Ивану Голоду из-за протеста против Андрея Портнова угрожают.

Из-за протеста против возвращения Андрея Портнова на должность профессора в КНУ имени Тараса Шевченко, студенту Ивану Голоду угрожали охранники университета.

Кроме того, студенту также угрожали, что он не сможет сдать зачеты.

Активисты призывают всех неравнодушных приходить на акцию, которая состоится сегодня в 18.30 у Красного корпуса университета.

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Акция посвящена не только увольнению Андрея Портнова, но и поддержке студентов, которых администрация учебного заведения хочет поставить на место.

Напомним, ранее в КНУ имени Тараса Шевченко Андрея Портнова восстановили в должности профессора на кафедре конституционного права юридического факультета.

Иван Голод был одним из организаторов акции Ні Портнову в КНУ.

К слову, ранее Андрей Портнов, который был заместителем главы администрации президента времен Виктора Януковича, вернулся в Украину.

Источник: Сергей Мазур

Фото: Иван Голод