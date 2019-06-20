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Факты / Украина

Умное освещение и бесплатный wi-fi: в Киеве появилась первая smart-улица

В Киеве открыли первую smart-улицу с современной техникой и системой мониторинга качества воздуха.

Умное освещение и бесплатный wi-fi: в Киеве появилась первая smart-улица

Первая smart-улица появилась в Киеве в рамках улице Салютной, которая оборудована современной техникой и инновационными устройствами.

Кроме бесплатного городского wi-fi, баков для сортировки мусора и велосипедной дорожки, здесь находится первая в Украине стационарная система мониторинга качества воздуха.

На улице также установили 12 камер видеонаблюдения для обеспечения высокого уровня безопасности.

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Здесь также есть разумное освещение, которое автоматически изменяется в зависимости от интенсивности движения и экономит электроэнергию. Для того, чтобы облегчить передвижение людям с инвалидностью, установили пандусы и рельефное покрытие.

Появились на smart-улице две станции подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядными устройствами, которые питаются от солнечных панелей, и кнопка экстренного вызова.

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Умное освещение и бесплатный wi-fi: в Киеве появилась первая smart-улица / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День молодежи в Киеве.

Фото: КГГА

Источник: КГГА

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