У Києві відкрили першу smart-вулицю з сучасною технікою та системою моніторингу якості повітря.

Перша smart-вулиця з’явилася у Києві в межах вулиці Салютної, яка обладнана сучасною технікою та інноваційними пристроями.

Крім безкоштовного міського wi-fi, баків для сортування сміття та велосипедної доріжки, тут знаходиться перша в Україні стаціонарна система моніторингу якості повітря.

На вулиці також встановили 12 камер відеоспостереження для гарантування високого рівня безпеки.

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Тут також є розумне освітлення, яке автоматично змінюється залежно від інтенсивності руху та заощаджує електроенергію. Для того, щоб полегшити пересування людям з інвалідністю, встановили пандуси і рельєфне покриття.

З’явилися на smart-вулиці дві станції підзарядки електромобілів, лавки з USB-зарядними пристроями, які живляться від сонячних панелей, та кнопка екстреного виклику.









Розумне освітлення та безкоштовний wi-fi: у Києві з’явилася перша smart-вулиця / 2 фотографии

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Фото: КМДА