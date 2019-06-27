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Факты / Украина

Погода в Украине на 27 июня (КАРТА)

В Украине 27 июня утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди и грозы.

Погода

27 июня в отдельных районах на западе, севере и в центре ливни, град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины – без осадков.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный – до 7-12 м/с.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 27 июня

Температура ночью 15-20°, а днем в западных и северных областях 26-31°.

В других областях – 30-35° выше нуля.

В Киеве дождь, днем от 28° до 30° градусов.

Напомним, из-за непогоды в Измаиле Одесской области перенесли общегородской бал выпускников.

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