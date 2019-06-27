В Украине 27 июня утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди и грозы.
27 июня в отдельных районах на западе, севере и в центре ливни, град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории Украины – без осадков.
Ветер юго-западный с переходом в северо-западный – до 7-12 м/с.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 27 июня
Температура ночью 15-20°, а днем в западных и северных областях 26-31°.
В других областях – 30-35° выше нуля.
В Киеве дождь, днем от 28° до 30° градусов.
Напомним, из-за непогоды в Измаиле Одесской области перенесли общегородской бал выпускников.
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