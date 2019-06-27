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Факти / Україна

Погода в Україні на 27 червня (КАРТА)

В Україні 27 червня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі та грози.

Погода

27 червня в окремих районах на заході, півночі та у центрі зливи, град та шквали до 15-20 м/с.

На решті території України – без опадів.

Вітер південно-західний з переходом у північно-західний – до 7-12 м/с.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 27 червня

Температура вночі 15-20°, а вдень у західних та північних областях 26-31°.

В інших областях – 30-35° вище нуля.

У Києві дощ, вдень від 28° до 30° градусів.

Нагадаємо, через негоду в Ізмаїлі Одеської області перенесли загальноміський бал випускників.

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