В Україні 27 червня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі та грози.
27 червня в окремих районах на заході, півночі та у центрі зливи, град та шквали до 15-20 м/с.
На решті території України – без опадів.
Вітер південно-західний з переходом у північно-західний – до 7-12 м/с.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 27 червня
Температура вночі 15-20°, а вдень у західних та північних областях 26-31°.
В інших областях – 30-35° вище нуля.
У Києві дощ, вдень від 28° до 30° градусів.
Нагадаємо, через негоду в Ізмаїлі Одеської області перенесли загальноміський бал випускників.
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