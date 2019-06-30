Центральная избирательная комиссия внесла изменения в избирательный бюллетень для голосования на выборах в Верховную Раду, добавив партию Движение новых сил Михеила Саакашвили.

ЦИК включила партию Движение новых сил Михеила Саакашвили в избирательный бюллетень под № 22 без проведения повторной жеребьевки.

В Комиссии отметили, что избирательный закон не предусматривает повторную жеребьевку после утверждения формы и текста бюллетеня.

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– Таким образом Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции относительно политической партии Движение новых сил Михеила Саакашвили под № 22 без проведения жеребьевки, – говорится в сообщении.

При этом в ЦИК уверяют, что это обеспечит полноценную реализацию этой партией, а также кандидатами в народные депутаты, включенными в ее избирательный список, прав и возможностей участия в избирательном процессе, а также других участников парламентских выборов.

Ранее Михеил Саакашвили сообщил, что его партия Движение новых сил на выборы в Верховную Раду пойдет самостоятельно.