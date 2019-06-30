Центральна виборча комісія внесла зміни до виборчого бюлетеня для голосування на виборах до Верховної Ради, додавши партію Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі.

ЦВК внесла партію Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі до виборчого бюлетеня під № 22 без проведення повторного жеребкування.

У Комісії наголосили, що виборчий закон не передбачає повторне жеребкування після затвердження форми і тексту бюлетеня.

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– З огляду на зазначене Комісія вважала за доцільне включити до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України позиції щодо політичної партії Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі під № 22 без проведення жеребкування, – йдеться у повідомленні.

При цьому у ЦВК запевняють, що це забезпечить повноцінну реалізацію цією партією, а також кандидатами в народні депутати, включеними до її виборчого списку, прав та можливостей щодо участі у виборчому процесі, а також інших учасників парламентских виборів.

Раніше Міхеіл Саакашвілі повідомив, що його партія Рух нових сил на вибори до Верховної Ради піде самостійно.