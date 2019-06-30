Рішення ПАРЄ щодо РФ – не привід опускати руки, як треба розмовляти з Росією, а також про амбіції у виконавчій владі розповів Святослав Вакарчук – лідер партії Голос.

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук у студії Фактів тижня на ICTV заявив, що Україна в ПАРЄ має послідовно відстоювати свою позицію, але у тісній співпраці всіх гілок влади.

– Рішення було, на жаль, достатньо очікуваним, і я думаю, великою мірою західні наші партнери розуміли, що зміна президента і зміна взагалі політичної кон’юнктури в Україні – це хороший привід для них почати якісь інші домовленості. Мені дуже шкода, що про Україну домовляються за її спиною, – сказав Вакарчук.

Водночас він наголосив, що це не привід опускати руки:

– З Україною будуть рахуватись тоді, коли це буде сильна країна… І в цьому сенсі дуже важливо, щоб українська дипломатична спільнота і президент мали б одну позицію.

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За його словами, звільнення українських моряків, яке входило до умов повернення РФ повноважень у ПАРЄ, як і всіх українських полонених з російських тюрем, має бути пріоритетом.

– Нам потрібно шукати дійсно нестандартні підходи, нам потрібно тиснути дипломатично, нам потрібна пряма розмова з Росією, але нам потрібно всім бути разом. В цьому сенсі я хочу ще раз подякувати позиції української делегації в ПАРЕ, яка всі ці місяці монолітно, разом, незалежно від політичних вподобань, відстоювали українські інтереси. Так має робити вся українська влада, – вважає лідер Голосу.

Вакарчук також сказав, що у майбутньому парламенті партія Голос ніколи не буде об’єднувати з тими, хто заперечує європейський шлях України.

Він підтвердив, що не плануєте припиняти концертну діяльність, але за однієї умови – якщо не потрапить до виконавчої влади після парламентських виборів.

– Ми хочемо брати на себе відповідальність, ми хочемо допомагати президенту в тих реформах, які вважаємо правильними, – зазначив політик.

Свої концерти він не вважає агітацією, бо вони відкриті для всіх – і так було завжди.

– На наших концертах зараз немає жодної політичної агітації, жодних символів, це звичайні концерти О.Е., – сказав він.

Говорячи про фінансування партії, політик наголосив, що не обіцяє спонсорам нічого персонального:

– Лише рівні правила гри, що ми будемо боротись за верховенство права, що партія Голос одним із перших внесе законопроект щодо оновлення суддівського корпусу в Україні, про зміну судової системи.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав Раду відкликати спостерігачів ПАРЄ на виборах в Україні.