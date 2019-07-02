В районе Станицы Луганской после заявления российских оккупационных войск о выводе своих сил продолжают находиться боевики.

Боевики остались в районе Станицы Луганской после разведения сил и выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

– В районе населенного пункта Станица Луганская на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, – отметил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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По данным разведки, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяют слухи о несоблюдении договоренности по разведению войск командованием ООС и возвращения украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции.

Напомним, 26 июня в Станице Луганской состоялся первый этап отвода украинских подразделений, во время которого военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ Станица Луганская.