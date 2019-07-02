У районі Станиці Луганської після заяви російських окупаційних військ про виведення своїх сил продовжують перебувати бойовики.

Бойовики залишилися у районі Станиці Луганської після розведення сил і видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг.

– У районі населеного пункту Станиця Луганська на території, з якої, за заявами противника, виведені його війська, продовжують перебувати групи військовослужбовців російських окупаційних військ, – зазначив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

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За даними розвідки, російське окупаційне командування через підконтрольні засоби масової інформації поширює чутки про недотримання домовленості щодо розведення військ командуванням ООС та повернення українських підрозділів на попередньо займані позиції.

Нагадаємо, 26 червня у Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів, під час якого військові відійшли з однієї з позицій, яка знаходилася перед КПВВ Станиця Луганська.