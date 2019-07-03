В Украине из-за сложных погодных условий все еще обесточены 525 населенных пунктов.
Из-за сложных погодных условий (сильный ветер, дождь, град) в 13 областях Украины обесточены 525 населенных пунктов.
Больше всего населенных пунктов без электроснабжения в Днепропетровской области – 163.
Также обесточенными остаются населенные пункты в:
- Черниговской области (110 населенных пунктов);
- Винницкой области (57 населенных пунктов);
- Николаевской области (41 населенных пунктов);
- Черновицкой области (38 населенных пунктов);
- Кировоградской области (35 населенных пунктов);
- Донецкой области (26 населенных пунктов);
- Луганской области (14 населенных пунктов);
- Запорожской области (12 населенных пунктов);
- Житомирской области (11 населенных пунктов);
- Сумской области (9 населенных пунктов);
- Черкасской области (6 населенных пунктов);
- Киевской области (3 населенных пункта).
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Для восстановления электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
К слову, в июле Украину ожидает жаркая погода со среднесуточной температурой в 20-24,5° тепла.