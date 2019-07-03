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Факты / Украина

Из-за непогоды в Украине обесточены более 500 населенных пунктов

В Украине из-за сложных погодных условий все еще обесточены 525 населенных пунктов.

Знеструмлення

Из-за сложных погодных условий (сильный ветер, дождь, град) в 13 областях Украины обесточены 525 населенных пунктов.

Больше всего населенных пунктов без электроснабжения в Днепропетровской области – 163.

Также обесточенными остаются населенные пункты в:

  • Черниговской области (110 населенных пунктов);
  • Винницкой области (57 населенных пунктов);
  • Николаевской области (41 населенных пунктов);
  • Черновицкой области (38 населенных пунктов);
  • Кировоградской области (35 населенных пунктов);
  • Донецкой области (26 населенных пунктов);
  • Луганской области (14 населенных пунктов);
  • Запорожской области (12 населенных пунктов);
  • Житомирской области (11 населенных пунктов);
  • Сумской области (9 населенных пунктов);
  • Черкасской области (6 населенных пунктов);
  • Киевской области (3 населенных пункта).

Читайте: Погода в Украине на 3 июля (КАРТА)

Для восстановления электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

К слову, в июле Украину ожидает жаркая погода со среднесуточной температурой в 20-24,5° тепла.

Источник: ГСЧС

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